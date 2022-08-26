Томас Фэнкатт — Райки Мацуда. Прогноз, ставки на матч(26.08.22)

Прогноз Томас Фэнкатт — Райки Мацуда (26.08.2022), ставки и коэффициенты

Томас Фэнкатт — Райки Мацуда (26 августа), ставки и коэффициенты

26 августа в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Томас Фэнкатт , а противостоять в этом поединке будет Райки Мацуда.



Буквально несколько дней назад Томас Фэнкатт и Райки Мацуда играли свои матчи, а теперь уже 26 августа им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 04:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Томас Фэнкатт имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Томас Фэнкатт — Райки Мацуда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 26 августа встречаются Томас Фэнкатт и Райки Мацуда. Начало поединка запланировано на 04:00 по МСК. Томас Фэнкатт является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Томас Фэнкатт

В большинстве своих выигранных поединков Томас Фэнкатт берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Томас Фэнкатт с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Томас Фэнкатт сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Томас Фэнкатт также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Райки Мацуда

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Райки Мацуда в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Райки Мацуда уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Райки Мацуда уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Райки Мацуда обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

ITF, Томас Фэнкатт — Райки Мацуда

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Томас Фэнкатт — Райки Мацуда. Прогноз, ставки на матч(26.08.22)

Томас Фэнкатт

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Томас Фэнкатт выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Томас Фэнкатт всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Томас Фэнкатт уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Томас Фэнкатт занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Томас Фэнкатт больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Томас Фэнкатт имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Райки Мацуда

На этом турнире Райки Мацуда играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Райки Мацуда какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Райки Мацуда уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Райки Мацуда много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Райки Мацуда сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Райки Мацуда не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Томас Фэнкатт — Райки Мацуда Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Томас Фэнкатт и Райки Мацуда начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Томас Фэнкатт и Райки Мацуда показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Томас Фэнкатт и Райки Мацуда провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Томас Фэнкатт и Райки Мацуда действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Томас Фэнкатт — Райки Мацуда: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Томас Фэнкатт и Райки Мацуда, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Томас Фэнкатт сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Райки Мацуда имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Томас Фэнкатт – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Томас Фэнкатт и Райки Мацуда на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Томас Фэнкатт — Райки Мацуда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Томас Фэнкатт и Райки Мацуда сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Томас Фэнкатт, и Райки Мацуда будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-566566-mihail-kukushkin-fernando-verdasko-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-otkrytyy-chempionat-ssha-25-08-22/