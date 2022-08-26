Прогноз на бой Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ) 26 августа

«Эрик Нолан (Ирл)» – «Ибрагим Калли (Либ)». 26.08.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ) на 26-го августа, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Стало известно, что именно 26-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ):

победа Эрик Нолан (Ирл) – 0, ничья – 0, победа Ибрагим Калли (Либ) – 0

Прогноз на матч Эрик Нолан (Ирл) – Ибрагим Калли (Либ) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го августа :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Эрик Нолан (Ирл) станет победителем боя. Если выиграет Ибрагим Калли (Либ), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Эрик Нолан (Ирл) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Эрик Нолан (Ирл) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Эрик Нолан (Ирл) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Эрик Нолан (Ирл) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Эрик Нолан (Ирл) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Ибрагим Калли (Либ) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ибрагим Калли (Либ) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ибрагим Калли (Либ) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ибрагим Калли (Либ) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ибрагим Калли (Либ) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Эрик Нолан (Ирл) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эрик Нолан (Ирл) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эрик Нолан (Ирл) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эрик Нолан (Ирл) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эрик Нолан (Ирл) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эрик Нолан (Ирл) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Ибрагим Калли (Либ) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ибрагим Калли (Либ) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ибрагим Калли (Либ) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ибрагим Калли (Либ) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ибрагим Калли (Либ), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эрик Нолан (Ирл) – Ибрагим Калли (Либ) 26.08.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Эрик Нолан (Ирл) будет намного сильнее, чем Ибрагим Калли (Либ), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ибрагим Калли (Либ).

Эрик Нолан (Ирл)

Эрик Нолан (Ирл) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Эрик Нолан (Ирл) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Эрик Нолан (Ирл) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Эрик Нолан (Ирл) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Эрик Нолан (Ирл) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Ибрагим Калли (Либ)

На данный момент Ибрагим Калли (Либ) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ибрагим Калли (Либ) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ибрагим Калли (Либ) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ибрагим Калли (Либ) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ибрагим Калли (Либ) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го августа

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эрик Нолан (Ирл) — Ибрагим Калли (Либ) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эрик Нолан (Ирл) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Эрик Нолан (Ирл) и Ибрагим Калли (Либ) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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