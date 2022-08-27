Прогноз на бой Али Шоев (Тад) — Раймбек Асан (Каз) 27 августа

«Али Шоев (Тад)» – «Раймбек Асан (Каз)». 27.08.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 27.08.2022 состоится интересный поединок Али Шоев (Тад) — Раймбек Асан (Каз), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 17:00 по московскому времени Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 27.08.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Али Шоев (Тад).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Али Шоев (Тад) — Раймбек Асан (Каз):

победа Али Шоев (Тад) – 0, ничья – 0, победа Раймбек Асан (Каз) – 0

Прогноз на матч Али Шоев (Тад) – Раймбек Асан (Каз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 27.08.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Али Шоев (Тад) не очень выгодно, а вот Раймбек Асан (Каз) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Али Шоев (Тад) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Али Шоев (Тад) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Али Шоев (Тад) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Али Шоев (Тад) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Али Шоев (Тад) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Али Шоев (Тад) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Раймбек Асан (Каз) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Раймбек Асан (Каз) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Раймбек Асан (Каз) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Раймбек Асан (Каз) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Раймбек Асан (Каз) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Али Шоев (Тад) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Али Шоев (Тад) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Али Шоев (Тад) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Али Шоев (Тад) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Раймбек Асан (Каз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Раймбек Асан (Каз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Раймбек Асан (Каз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Раймбек Асан (Каз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Раймбек Асан (Каз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Раймбек Асан (Каз) должен задуматься о своей обороне.

Али Шоев (Тад) – Раймбек Асан (Каз) 27.08.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Али Шоев (Тад) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Раймбек Асан (Каз) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Али Шоев (Тад)

Несмотря на то, что Али Шоев (Тад) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Али Шоев (Тад) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Али Шоев (Тад) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Али Шоев (Тад) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Раймбек Асан (Каз)

Раймбек Асан (Каз) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Раймбек Асан (Каз) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Раймбек Асан (Каз) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Раймбек Асан (Каз) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Раймбек Асан (Каз) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Али Шоев (Тад) — Раймбек Асан (Каз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 27.08.2022

Вряд ли Али Шоев (Тад) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Раймбек Асан (Каз), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Али Шоев (Тад) и Раймбек Асан (Каз) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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