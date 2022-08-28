Прогноз на бой Джаред Андерсон (США) — Мильян Ровчанин (Срб) 28.08.2022

«Джаред Андерсон (США)» – «Мильян Ровчанин (Срб)». 28.08.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 28-го августа букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джаред Андерсон (США) — Мильян Ровчанин (Срб). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джаред Андерсон (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 04:00 по московскому времени Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го августа, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джаред Андерсон (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джаред Андерсон (США) — Мильян Ровчанин (Срб):

победа Джаред Андерсон (США) – 1.01, ничья – 70, победа Мильян Ровчанин (Срб) – 29

Прогноз на матч Джаред Андерсон (США) – Мильян Ровчанин (Срб) Бои, титульный бой, 28-го августа :

По коэффициенту 1.01 ставить на то, что выиграет Джаред Андерсон (США) не очень выгодно, а вот Мильян Ровчанин (Срб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 29.

История личных встреч

Джаред Андерсон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Джаред Андерсон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Джаред Андерсон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Джаред Андерсон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Джаред Андерсон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Джаред Андерсон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Джаред Андерсон (США) может и не устоять на ногах.

Мильян Ровчанин (Срб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Мильян Ровчанин (Срб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Мильян Ровчанин (Срб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Мильян Ровчанин (Срб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Мильян Ровчанин (Срб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Джаред Андерсон (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джаред Андерсон (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джаред Андерсон (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джаред Андерсон (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джаред Андерсон (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Мильян Ровчанин (Срб) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мильян Ровчанин (Срб) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мильян Ровчанин (Срб) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мильян Ровчанин (Срб) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мильян Ровчанин (Срб) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мильян Ровчанин (Срб) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мильян Ровчанин (Срб) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джаред Андерсон (США) – Мильян Ровчанин (Срб) 28.08.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джаред Андерсон (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Джаред Андерсон (США) в данный момент сильнее, нежели Мильян Ровчанин (Срб), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джаред Андерсон (США)

В своей профессиональной карьере Джаред Андерсон (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джаред Андерсон (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джаред Андерсон (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джаред Андерсон (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джаред Андерсон (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мильян Ровчанин (Срб)

В своей карьере Мильян Ровчанин (Срб) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Мильян Ровчанин (Срб) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Мильян Ровчанин (Срб) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Мильян Ровчанин (Срб) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Джаред Андерсон (США) — Мильян Ровчанин (Срб). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го августа

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Джаред Андерсон (США) — Мильян Ровчанин (Срб) собираются ставить на то, что сильнее будет Джаред Андерсон (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джаред Андерсон (США) и Мильян Ровчанин (Срб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джаред Андерсон (США) выиграет с помощью нокаута.

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