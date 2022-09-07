Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Прогноз Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги (08 сентября), ставки и коэффициенты

Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги (08-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

08-го сентября 2022 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йеонг/Ким , а противостоять в этом поединке будет Ковапитуктед/Саваянаги.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 08-го сентября 2022 года, а его начало по МСК будет в 07:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Йеонг/Ким. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 08-го сентября 2022 года встречаются Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги. Начало поединка запланировано на 07:00 по МСК. Йеонг/Ким является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Йеонг/Ким

В большинстве своих выигранных поединков Йеонг/Ким берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Йеонг/Ким с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Йеонг/Ким сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Йеонг/Ким также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Ковапитуктед/Саваянаги

Во взрослом туре Ковапитуктед/Саваянаги проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Ковапитуктед/Саваянаги пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Ковапитуктед/Саваянаги предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Ковапитуктед/Саваянаги еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

ITF, Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги

Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги. Прогноз, ставки на матч(08.09.22)

Йеонг/Ким

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Йеонг/Ким, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Йеонг/Ким уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Йеонг/Ким старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Йеонг/Ким, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Йеонг/Ким не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Йеонг/Ким все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Йеонг/Ким точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Ковапитуктед/Саваянаги

В этом сезоне Ковапитуктед/Саваянаги не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ковапитуктед/Саваянаги сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ковапитуктед/Саваянаги допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ковапитуктед/Саваянаги допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ковапитуктед/Саваянаги демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ковапитуктед/Саваянаги относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ковапитуктед/Саваянаги проводит второй или третий матч. А вот Йеонг/Ким как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Йеонг/Ким, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Йеонг/Ким без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Йеонг/Ким вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йеонг/Ким — Ковапитуктед/Саваянаги. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Йеонг/Ким и Ковапитуктед/Саваянаги сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Йеонг/Ким, и Ковапитуктед/Саваянаги будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-592789-stavki-na-match-iradukundakuzuhara-ksiyaotang-prognoz-na-tennis-ot-08-09-22/