Прогноз на бой Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США) 10 сентября

«Митч Рапосо (США)» – «Исраэль Гальван (США)». 10.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США) на 10 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:15.

В 04:15 по московскому времени Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Митч Рапосо (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США):

победа Митч Рапосо (США) – 1.26, ничья – 65, победа Исраэль Гальван (США) – 3.74

Прогноз на матч Митч Рапосо (США) – Исраэль Гальван (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 сентября :

Так как Митч Рапосо (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 1.26. В то же время Исраэль Гальван (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 3.74.

История личных встреч

В свои 32 года Митч Рапосо (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Митч Рапосо (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Митч Рапосо (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Митч Рапосо (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Митч Рапосо (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Исраэль Гальван (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Исраэль Гальван (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Исраэль Гальван (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Исраэль Гальван (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Исраэль Гальван (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Митч Рапосо (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Митч Рапосо (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Митч Рапосо (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Митч Рапосо (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Митч Рапосо (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Митч Рапосо (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Исраэль Гальван (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Исраэль Гальван (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Исраэль Гальван (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Исраэль Гальван (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Исраэль Гальван (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Митч Рапосо (США) – Исраэль Гальван (США) 10.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Митч Рапосо (США) и Исраэль Гальван (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Митч Рапосо (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исраэль Гальван (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Митч Рапосо (США)

Хотя Митч Рапосо (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Митч Рапосо (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Митч Рапосо (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Митч Рапосо (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Митч Рапосо (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Исраэль Гальван (США)

Сейчас Исраэль Гальван (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Исраэль Гальван (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Исраэль Гальван (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Исраэль Гальван (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Исраэль Гальван (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Митч Рапосо (США) — Исраэль Гальван (США) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Митч Рапосо (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Митч Рапосо (США) будет намного сильнее, чем Исраэль Гальван (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat1-773481-prognoz-menelaos-efstafiu-lusiano-takchi-08-09-2022-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-593072-kozakimacuda-kolbkolb-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-08-09-22/