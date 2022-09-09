Прогноз на бой Магомед Гиназов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) 09-го сентября 2022 года

«Магомед Гиназов (Рос)» – «Важа Циптаури (Гру)». 09.09.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Магомед Гиназов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) на 09 сентября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 19:00.

Сейчас Магомед Гиназов (Рос) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Важа Циптаури (Гру), так что вряд ли в 19:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед Гиназов (Рос) — Важа Циптаури (Гру):

победа Магомед Гиназов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Важа Циптаури (Гру) – 0

Прогноз на матч Магомед Гиназов (Рос) – Важа Циптаури (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09 сентября :

Так как Магомед Гиназов (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Важа Циптаури (Гру) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Магомед Гиназов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Магомед Гиназов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Магомед Гиназов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Магомед Гиназов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Магомед Гиназов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Важа Циптаури (Гру) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Важа Циптаури (Гру) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Важа Циптаури (Гру), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Важа Циптаури (Гру) должен быть в хорошей физической форме. Важа Циптаури (Гру) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Магомед Гиназов (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Магомед Гиназов (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Магомед Гиназов (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Магомед Гиназов (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Магомед Гиназов (Рос) валится с ног. К тому же, Магомед Гиназов (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Магомед Гиназов (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Важа Циптаури (Гру) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Важа Циптаури (Гру) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Важа Циптаури (Гру) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Важа Циптаури (Гру) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Важа Циптаури (Гру) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Важа Циптаури (Гру) должен задуматься о своей обороне.

Магомед Гиназов (Рос) – Важа Циптаури (Гру) 09.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Важа Циптаури (Гру) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Магомед Гиназов (Рос)

В своей профессиональной карьере Магомед Гиназов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Магомед Гиназов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Магомед Гиназов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Магомед Гиназов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Магомед Гиназов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Важа Циптаури (Гру)

На сегодняшний день Важа Циптаури (Гру) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Важа Циптаури (Гру) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Важа Циптаури (Гру) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Важа Циптаури (Гру) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Магомед Гиназов (Рос) — Важа Циптаури (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09 сентября

На титульный бой Магомед Гиназов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Магомед Гиназов (Рос) и Важа Циптаури (Гру), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Магомед Гиназов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

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