Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб (14.09.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб 14.09.2022

14.09.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бланч/Максимчук , а противостоять в этом поединке будет Махлуф/Уахаб.



Судья теннисного матча Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14.09.2022, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бланч/Максимчук имеет четыре победы, то Махлуф/Уахаб может похвастаться лишь двумя победами.



Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бланч/Максимчук имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 14.09.2022 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Махлуф/Уахаб. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бланч/Максимчук имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бланч/Максимчук

В этом сезоне Бланч/Максимчук демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бланч/Максимчук снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бланч/Максимчук является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бланч/Максимчук не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бланч/Максимчук еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Махлуф/Уахаб

На этом турнире Махлуф/Уахаб играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Махлуф/Уахаб все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Махлуф/Уахаб не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Махлуф/Уахаб уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Махлуф/Уахаб на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Махлуф/Уахаб пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

ITF, Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб

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Прогноз и ставка на матч Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб 14.09.2022

Бланч/Максимчук

В этом сезоне Бланч/Максимчук демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бланч/Максимчук уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бланч/Максимчук любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бланч/Максимчук часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бланч/Максимчук умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Махлуф/Уахаб

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Махлуф/Уахаб хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Махлуф/Уахаб никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Махлуф/Уахаб сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Махлуф/Уахаб всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бланч/Максимчук имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Махлуф/Уахаб в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бланч/Максимчук превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Махлуф/Уахаб сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бланч/Максимчук гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бланч/Максимчук — Махлуф/Уахаб. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бланч/Максимчук и Махлуф/Уахаб. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бланч/Максимчук и для Махлуф/Уахаб, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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