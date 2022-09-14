Прогноз на бой Гриффин Парриотт (США) — Ратавиоус Трэшер (США) 17 сентября

«Гриффин Парриотт (США)» – «Ратавиоус Трэшер (США)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17-го сентября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гриффин Парриотт (США) — Ратавиоус Трэшер (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гриффин Парриотт (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 17-го сентября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Гриффин Парриотт (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гриффин Парриотт (США) — Ратавиоус Трэшер (США):

победа Гриффин Парриотт (США) – 0, ничья – 0, победа Ратавиоус Трэшер (США) – 0

Прогноз на матч Гриффин Парриотт (США) – Ратавиоус Трэшер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го сентября 2022 года :

Так как Гриффин Парриотт (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Ратавиоус Трэшер (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гриффин Парриотт (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гриффин Парриотт (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гриффин Парриотт (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гриффин Парриотт (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гриффин Парриотт (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Ратавиоус Трэшер (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Ратавиоус Трэшер (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Ратавиоус Трэшер (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Ратавиоус Трэшер (США) должен быть в хорошей физической форме. Ратавиоус Трэшер (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Гриффин Парриотт (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Гриффин Парриотт (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Гриффин Парриотт (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Гриффин Парриотт (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Гриффин Парриотт (США) валится с ног. К тому же, Гриффин Парриотт (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Гриффин Парриотт (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Ратавиоус Трэшер (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ратавиоус Трэшер (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ратавиоус Трэшер (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ратавиоус Трэшер (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Гриффин Парриотт (США) – Ратавиоус Трэшер (США) 17.09.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Гриффин Парриотт (США) и Ратавиоус Трэшер (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Гриффин Парриотт (США) будет намного сильнее, чем Ратавиоус Трэшер (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Гриффин Парриотт (США) в данный момент сильнее, нежели Ратавиоус Трэшер (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Гриффин Парриотт (США)

Хотя Гриффин Парриотт (США) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Гриффин Парриотт (США) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Гриффин Парриотт (США) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Гриффин Парриотт (США) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Гриффин Парриотт (США) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Ратавиоус Трэшер (США)

Последний раз Ратавиоус Трэшер (США) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ратавиоус Трэшер (США) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ратавиоус Трэшер (США) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ратавиоус Трэшер (США) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ратавиоус Трэшер (США)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ратавиоус Трэшер (США) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Гриффин Парриотт (США) — Ратавиоус Трэшер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го сентября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Гриффин Парриотт (США) — Ратавиоус Трэшер (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Гриффин Парриотт (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Гриффин Парриотт (США) является очевидным фаворитом, ведь Ратавиоус Трэшер (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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