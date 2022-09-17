Прогноз на бой Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг) 17-го сентября

«Селим Топуз (Тур)» – «Джеймс Льюис (Анг)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17-го сентября 2022 года состоится интересный поединок Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 19:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг) пройдет 17-го сентября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Селим Топуз (Тур) имеет две победы нокаутом, а Джеймс Льюис (Анг) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг):

победа Селим Топуз (Тур) – 0, ничья – 0, победа Джеймс Льюис (Анг) – 0

Прогноз на матч Селим Топуз (Тур) – Джеймс Льюис (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го сентября 2022 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Селим Топуз (Тур) станет победителем боя. Если выиграет Джеймс Льюис (Анг), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Селим Топуз (Тур) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Селим Топуз (Тур) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Селим Топуз (Тур) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Селим Топуз (Тур) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Селим Топуз (Тур) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Селим Топуз (Тур) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Джеймс Льюис (Анг) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джеймс Льюис (Анг) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джеймс Льюис (Анг) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джеймс Льюис (Анг) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джеймс Льюис (Анг) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Селим Топуз (Тур) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Селим Топуз (Тур) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Селим Топуз (Тур) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Селим Топуз (Тур) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Джеймс Льюис (Анг) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джеймс Льюис (Анг) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джеймс Льюис (Анг) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джеймс Льюис (Анг) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Селим Топуз (Тур) – Джеймс Льюис (Анг) 17.09.22

Появление на ринге таких бойцов, как Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Селим Топуз (Тур) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джеймс Льюис (Анг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Селим Топуз (Тур)

Свою самую выдающуюся победу Селим Топуз (Тур) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Селим Топуз (Тур) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Селим Топуз (Тур) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Селим Топуз (Тур) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Селим Топуз (Тур) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джеймс Льюис (Анг)

На сегодняшний день Джеймс Льюис (Анг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джеймс Льюис (Анг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джеймс Льюис (Анг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джеймс Льюис (Анг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го сентября 2022 года

В настоящее время Селим Топуз (Тур) и Джеймс Льюис (Анг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Селим Топуз (Тур) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Селим Топуз (Тур) — Джеймс Льюис (Анг) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Селим Топуз (Тур) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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