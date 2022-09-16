Прогноз на бой Артур Линдон (Вел) — Вальтер Габриэль Секейра (Арг) 17 сентября

«Артур Линдон (Вел)» – «Вальтер Габриэль Секейра (Арг)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го сентября должен состояться бой Артур Линдон (Вел) — Вальтер Габриэль Секейра (Арг), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17-го сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Артур Линдон (Вел) — Вальтер Габриэль Секейра (Арг). По Москве начало данного поединка будет в 23:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Артур Линдон (Вел) — Вальтер Габриэль Секейра (Арг):

победа Артур Линдон (Вел) – 1.055, ничья – 35, победа Вальтер Габриэль Секейра (Арг) – 10.5

Прогноз на матч Артур Линдон (Вел) – Вальтер Габриэль Секейра (Арг) Бои, титульный бой, 17-го сентября :

По коэффициенту 1.055 ставить на то, что выиграет Артур Линдон (Вел) не очень выгодно, а вот Вальтер Габриэль Секейра (Арг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 10.5.

История личных встреч

На данный момент Артур Линдон (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Артур Линдон (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Артур Линдон (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Артур Линдон (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Вальтер Габриэль Секейра (Арг) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Вальтер Габриэль Секейра (Арг) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Вальтер Габриэль Секейра (Арг) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Вальтер Габриэль Секейра (Арг) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Вальтер Габриэль Секейра (Арг) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Артур Линдон (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Артур Линдон (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Артур Линдон (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Артур Линдон (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Вальтер Габриэль Секейра (Арг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Вальтер Габриэль Секейра (Арг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Вальтер Габриэль Секейра (Арг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Вальтер Габриэль Секейра (Арг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Вальтер Габриэль Секейра (Арг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Вальтер Габриэль Секейра (Арг) должен задуматься о своей обороне.

Артур Линдон (Вел) – Вальтер Габриэль Секейра (Арг) 17.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Артур Линдон (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Вальтер Габриэль Секейра (Арг) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Артур Линдон (Вел)

Как бы Артур Линдон (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Артур Линдон (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Артур Линдон (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Артур Линдон (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Артур Линдон (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Вальтер Габриэль Секейра (Арг)

Прошлый бой Вальтер Габриэль Секейра (Арг) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Вальтер Габриэль Секейра (Арг) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Вальтер Габриэль Секейра (Арг) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Вальтер Габриэль Секейра (Арг) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Артур Линдон (Вел) — Вальтер Габриэль Секейра (Арг). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го сентября

В настоящее время Артур Линдон (Вел) и Вальтер Габриэль Секейра (Арг) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Артур Линдон (Вел) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Артур Линдон (Вел) будет намного сильнее, чем Вальтер Габриэль Секейра (Арг), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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