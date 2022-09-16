Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч(17.09.22)

Прогноз Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес (17-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес 17-го сентября

17-го сентября в 17:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кейтлин Кеведо , а противостоять в этом поединке будет Джессика Хинохоса Гомес.



Так как теннисный поединок Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес пройдет уже 17-го сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 17:05 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кейтлин Кеведо на тот момент намного сильнее, нежели Джессика Хинохоса Гомес.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес:

В 17:05 по Москве Кейтлин Кеведо выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Джессика Хинохоса Гомес. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 17-го сентября. Кейтлин Кеведо не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Кейтлин Кеведо

В этом сезоне Кейтлин Кеведо показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Кейтлин Кеведо сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Кейтлин Кеведо еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Кейтлин Кеведо обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Кейтлин Кеведо играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Кейтлин Кеведо любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Джессика Хинохоса Гомес

Нынешняя форма, которую демонстрирует Джессика Хинохоса Гомес еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Джессика Хинохоса Гомес постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Джессика Хинохоса Гомес пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Джессика Хинохоса Гомес не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Джессика Хинохоса Гомес не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Кейтлин Кеведо» — «Джессика Хинохоса Гомес»: прогноз автора

Длительное время Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес. Прогноз, ставки на матч(17.09.22)

Кейтлин Кеведо

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кейтлин Кеведо, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кейтлин Кеведо уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кейтлин Кеведо старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кейтлин Кеведо, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кейтлин Кеведо не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кейтлин Кеведо все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кейтлин Кеведо точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Джессика Хинохоса Гомес

Несмотря на свой молодой возраст, Джессика Хинохоса Гомес демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Джессика Хинохоса Гомес уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Джессика Хинохоса Гомес станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Джессика Хинохоса Гомес, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Джессика Хинохоса Гомес умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Джессика Хинохоса Гомес имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес: соперники не будут долго запрягать

Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Кейтлин Кеведо имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Джессика Хинохоса Гомес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Кейтлин Кеведо. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Джессика Хинохоса Гомес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Кейтлин Кеведо довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Джессика Хинохоса Гомес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Кейтлин Кеведо.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кейтлин Кеведо — Джессика Хинохоса Гомес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Кейтлин Кеведо и Джессика Хинохоса Гомес.



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