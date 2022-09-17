Прогноз на бой Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол) 17-го сентября 2022 года

«Кевин Лерена (ЮАР)» – «Мариуш Вах (Пол)». 17.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 17.09.2022 состоится интересный поединок Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 17.09.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол):

победа Кевин Лерена (ЮАР) – 1.068, ничья – 35, победа Мариуш Вах (Пол) – 9.7

Прогноз на матч Кевин Лерена (ЮАР) – Мариуш Вах (Пол) Бои, титульный бой, 17.09.2022 :

Ставки по коэффициенту 1.068 окажутся выигрышными, если Кевин Лерена (ЮАР) станет победителем боя. Если выиграет Мариуш Вах (Пол), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 9.7.

История личных встреч

В свои 32 года Кевин Лерена (ЮАР) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кевин Лерена (ЮАР) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кевин Лерена (ЮАР) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кевин Лерена (ЮАР) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кевин Лерена (ЮАР) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Мариуш Вах (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Мариуш Вах (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Мариуш Вах (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Мариуш Вах (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Мариуш Вах (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Кевин Лерена (ЮАР) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кевин Лерена (ЮАР) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кевин Лерена (ЮАР) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кевин Лерена (ЮАР) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кевин Лерена (ЮАР) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кевин Лерена (ЮАР) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Мариуш Вах (Пол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мариуш Вах (Пол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мариуш Вах (Пол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мариуш Вах (Пол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мариуш Вах (Пол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мариуш Вах (Пол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мариуш Вах (Пол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кевин Лерена (ЮАР) – Мариуш Вах (Пол) 17.09.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кевин Лерена (ЮАР) и Мариуш Вах (Пол). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Кевин Лерена (ЮАР) и Мариуш Вах (Пол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Кевин Лерена (ЮАР) и Мариуш Вах (Пол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Кевин Лерена (ЮАР) и Мариуш Вах (Пол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кевин Лерена (ЮАР) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Кевин Лерена (ЮАР) в данный момент сильнее, нежели Мариуш Вах (Пол), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кевин Лерена (ЮАР)

В своей профессиональной карьере Кевин Лерена (ЮАР) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Кевин Лерена (ЮАР) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Кевин Лерена (ЮАР) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Кевин Лерена (ЮАР) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Кевин Лерена (ЮАР) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мариуш Вах (Пол)

Никаких высот Мариуш Вах (Пол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мариуш Вах (Пол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мариуш Вах (Пол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мариуш Вах (Пол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол). Прогноз и ставки на матч. Бои 17.09.2022

В этом поединке Кевин Лерена (ЮАР) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Мариуш Вах (Пол), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кевин Лерена (ЮАР) — Мариуш Вах (Пол) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мариуш Вах (Пол) выиграет нокаутом.

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