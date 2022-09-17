Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри. Прогноз, ставки на матч(18.09.22)

Прогноз Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри (18 сентября), ставки и коэффициенты

Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри (18-го сентября), ставки и коэффициенты

18-го сентября в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Йеспер Де Йонг , а противостоять в этом поединке будет Эллиотт Бенчетри.



Так как Йеспер Де Йонг в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Эллиотт Бенчетри, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18-го сентября. Но, доказать обратное Йеспер Де Йонг все же сможет в 13:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри:

До 18-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Йеспер Де Йонг

Пока Йеспер Де Йонг не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Йеспер Де Йонг находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Йеспер Де Йонг будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Йеспер Де Йонг довольно неплохо играет на данном покрытии.



Эллиотт Бенчетри

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Эллиотт Бенчетрив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Эллиотт Бенчетри играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Эллиотт Бенчетри держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Эллиотт Бенчетри демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Эллиотт Бенчетри находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри. Прогноз, ставки на матч(18.09.22)

Йеспер Де Йонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Йеспер Де Йонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Йеспер Де Йонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Йеспер Де Йонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Йеспер Де Йонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Йеспер Де Йонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Йеспер Де Йонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Йеспер Де Йонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эллиотт Бенчетри

Эллиотт Бенчетри лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Эллиотт Бенчетри играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Эллиотт Бенчетри начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Эллиотт Бенчетри выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Эллиотт Бенчетри сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Эллиотт Бенчетри относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Эллиотт Бенчетри проводит второй или третий матч. А вот Йеспер Де Йонг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Йеспер Де Йонг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Йеспер Де Йонг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Йеспер Де Йонг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йеспер Де Йонг — Эллиотт Бенчетри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Йеспер Де Йонг и Эллиотт Бенчетри. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Йеспер Де Йонг и для Эллиотт Бенчетри, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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