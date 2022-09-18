Прогноз Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу (18-го сентября), ставки и коэффициенты

Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. Прогноз, ставки на матч (18.09.22)

18 сентября в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Река-Лука Яни , а противостоять в этом поединке будет Ирина-Камелия Бегу.



Так как теннисный поединок Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу пройдет уже 18 сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 13:05 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Река-Лука Яни на тот момент намного сильнее, нежели Ирина-Камелия Бегу.



Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 18 сентября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 13:05 по Москве, пока не начался поединок. Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Река-Лука Яни

В этом сезоне Река-Лука Яни показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Река-Лука Яни играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Река-Лука Яни умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Река-Лука Яни и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Река-Лука Яни будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Река-Лука Яни чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Ирина-Камелия Бегу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ирина-Камелия Бегув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ирина-Камелия Бегу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ирина-Камелия Бегу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ирина-Камелия Бегу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ирина-Камелия Бегу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.09.22)

Река-Лука Яни

К данному турниру Река-Лука Яни подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Река-Лука Яни находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Река-Лука Яни не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Река-Лука Яни старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Река-Лука Яни демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Ирина-Камелия Бегу

Ирина-Камелия Бегу лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ирина-Камелия Бегу играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ирина-Камелия Бегу начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ирина-Камелия Бегу выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ирина-Камелия Бегу сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Река-Лука Яни сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Ирина-Камелия Бегу имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Река-Лука Яни – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Река-Лука Яни — Ирина-Камелия Бегу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Река-Лука Яни и Ирина-Камелия Бегу.



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