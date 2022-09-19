Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова: кто пройдет в следующий раунд?

Прогноз Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова (19-го сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова 19.09.2022

19.09.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес , а противостоять в этом поединке будет Зучанская/Чудейова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 19.09.2022, а его начало по МСК будет в 18:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:00 по Москве Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Зучанская/Чудейова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 19.09.2022. Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес

Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Зучанская/Чудейова

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Зучанская/Чудейова в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Зучанская/Чудейова уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Зучанская/Чудейова уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Зучанская/Чудейова обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес» — «Зучанская/Чудейова»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова (19.09.2022), ставки и коэффициенты

Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес

На данном турнире Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес, это умение играть на травяных кортах.

Зучанская/Чудейова

Несмотря на свой молодой возраст, Зучанская/Чудейова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Зучанская/Чудейова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Зучанская/Чудейова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Зучанская/Чудейова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Зучанская/Чудейова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Зучанская/Чудейова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова: кто пройдет в следующий раунд?

Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Зучанская/Чудейова хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Зучанская/Чудейова умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Зучанская/Чудейова вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес — Зучанская/Чудейова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес и Зучанская/Чудейова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Брионес Гинеста/Матос Секейра Фернандес, и Зучанская/Чудейова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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