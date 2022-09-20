Прогноз Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс (21 сентября), ставки и коэффициенты

Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс. Прогноз, ставки на матч. ITF (21.09.22)

21-го сентября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бренгл/Кроуфорд , а противостоять в этом поединке будет Глатч/Джонс.



Судья теннисного матча Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс должен дать знак о старте игры в 00:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21-го сентября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Бренгл/Кроуфорд имеет четыре победы, то Глатч/Джонс может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс:

До 21-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 00:00 по МСК.

Бренгл/Кроуфорд

В этом сезоне Бренгл/Кроуфорд показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Бренгл/Кроуфорд сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Бренгл/Кроуфорд еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Бренгл/Кроуфорд обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Бренгл/Кроуфорд играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Бренгл/Кроуфорд любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Глатч/Джонс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Глатч/Джонсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Глатч/Джонс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Глатч/Джонс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Глатч/Джонс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Глатч/Джонс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Бренгл/Кроуфорд» — «Глатч/Джонс»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс. Прогноз, ставки на матч(21.09.22)

Бренгл/Кроуфорд

Несмотря на внушительный возраст, Бренгл/Кроуфорд демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Бренгл/Кроуфорд гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Бренгл/Кроуфорд обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Бренгл/Кроуфорд снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Бренгл/Кроуфорд может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Глатч/Джонс

Глатч/Джонс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Глатч/Джонс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Глатч/Джонс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Глатч/Джонс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Глатч/Джонс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс: кто пройдет в следующий раунд?

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бренгл/Кроуфорд — Глатч/Джонс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бренгл/Кроуфорд и Глатч/Джонс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бренгл/Кроуфорд и для Глатч/Джонс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-597613-stavki-na-match-ahtisaatela-kobelteriksson-prognoz-na-tennis-ot-21-09-22/