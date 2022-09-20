Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(21.09.22)

Прогноз Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил (21-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил (21-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

21-го сентября 2022 года в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Хаддад Майя/Чжан , а противостоять в этом поединке будет Контрерас Гомез/Папамихаил.



Так как теннисный поединок Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил пройдет уже 21-го сентября 2022 года, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 06:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Хаддад Майя/Чжан на тот момент намного сильнее, нежели Контрерас Гомез/Папамихаил.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил:

21-го сентября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Контрерас Гомез/Папамихаил, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Контрерас Гомез/Папамихаил выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Хаддад Майя/Чжан

В этом сезоне Хаддад Майя/Чжан показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хаддад Майя/Чжан играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хаддад Майя/Чжан умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хаддад Майя/Чжан и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хаддад Майя/Чжан будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хаддад Майя/Чжан чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Контрерас Гомез/Папамихаил

На этом турнире Контрерас Гомез/Папамихаил выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Контрерас Гомез/Папамихаил снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Контрерас Гомез/Папамихаил чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Контрерас Гомез/Папамихаил уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Контрерас Гомез/Папамихаил зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Хаддад Майя/Чжан» — «Контрерас Гомез/Папамихаил»: прогноз автора

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Хаддад Майя/Чжан и Контрерас Гомез/Папамихаил уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил. Прогноз, ставки на матч(21.09.22)

Хаддад Майя/Чжан

Несмотря на внушительный возраст, Хаддад Майя/Чжан демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Хаддад Майя/Чжан гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Хаддад Майя/Чжан обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Хаддад Майя/Чжан снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Хаддад Майя/Чжан может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Контрерас Гомез/Папамихаил

Выступать в зале Контрерас Гомез/Папамихаил не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Контрерас Гомез/Папамихаил старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Контрерас Гомез/Папамихаил принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Контрерас Гомез/Папамихаил демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Контрерас Гомез/Папамихаил даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Контрерас Гомез/Папамихаил хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Хаддад Майя/Чжан и Контрерас Гомез/Папамихаил. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил: погода помешает показать хороший теннис

Хаддад Майя/Чжан и Контрерас Гомез/Папамихаил которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Хаддад Майя/Чжан имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Контрерас Гомез/Папамихаил хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Хаддад Майя/Чжан. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Контрерас Гомез/Папамихаил умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Хаддад Майя/Чжан довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Контрерас Гомез/Папамихаил вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Хаддад Майя/Чжан.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хаддад Майя/Чжан — Контрерас Гомез/Папамихаил. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хаддад Майя/Чжан и Контрерас Гомез/Папамихаил. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хаддад Майя/Чжан и для Контрерас Гомез/Папамихаил, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-597657-prognoz-na-match-eleni-kordolaimi-diana-hehaudi-ot-eksperta-21-09-22/