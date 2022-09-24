Прогноз на бой Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) — Крис Песеро (США) 24-го сентября 2022 года

«Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор)» – «Крис Песеро (США)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 24.09.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) — Крис Песеро (США). На ринге его участники появятся в 01:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 01:00 по московскому времени Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24.09.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) — Крис Песеро (США):

победа Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) – 1.1, ничья – 70, победа Крис Песеро (США) – 6.9

Прогноз на матч Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) – Крис Песеро (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.09.2022 :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) не очень выгодно, а вот Крис Песеро (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 6.9.

История личных встреч

В свои 32 года Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Крис Песеро (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Крис Песеро (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Крис Песеро (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Крис Песеро (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Крис Песеро (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Крис Песеро (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Крис Песеро (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Крис Песеро (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Крис Песеро (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Крис Песеро (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Крис Песеро (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Крис Песеро (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) – Крис Песеро (США) 24.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) — Крис Песеро (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Крис Песеро (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор)

В своей профессиональной карьере Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Крис Песеро (США)

Крис Песеро (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Крис Песеро (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Крис Песеро (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Крис Песеро (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Крис Песеро (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) — Крис Песеро (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.09.2022

Вряд ли Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Крис Песеро (США), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Абдул-Керим Аль-Сельвади (Иор) и Крис Песеро (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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