Прогноз на бой Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг) 24 сентября

«Адам Вичорек (Пол)» – «Оли Томпсон (Анг)». 24.09.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Адам Вичорек (Пол) проведет 24-го сентября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Оли Томпсон (Анг). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 24-го сентября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг). По Москве начало данного поединка будет в 21:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг):

победа Адам Вичорек (Пол) – 0, ничья – 0, победа Оли Томпсон (Анг) – 0

Прогноз на матч Адам Вичорек (Пол) – Оли Томпсон (Анг) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го сентября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Адам Вичорек (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Оли Томпсон (Анг) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Адам Вичорек (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Адам Вичорек (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Адам Вичорек (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Адам Вичорек (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Адам Вичорек (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Адам Вичорек (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Оли Томпсон (Анг) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Оли Томпсон (Анг) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Оли Томпсон (Анг), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Оли Томпсон (Анг) должен быть в хорошей физической форме. Оли Томпсон (Анг) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Адам Вичорек (Пол) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Адам Вичорек (Пол) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Адам Вичорек (Пол) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Адам Вичорек (Пол) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Адам Вичорек (Пол) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Адам Вичорек (Пол) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Оли Томпсон (Анг) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Оли Томпсон (Анг) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Оли Томпсон (Анг) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Оли Томпсон (Анг) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Оли Томпсон (Анг) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Оли Томпсон (Анг) должен задуматься о своей обороне.

Адам Вичорек (Пол) – Оли Томпсон (Анг) 24.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Адам Вичорек (Пол) и Оли Томпсон (Анг) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Адам Вичорек (Пол) и Оли Томпсон (Анг). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Адам Вичорек (Пол) и Оли Томпсон (Анг) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Адам Вичорек (Пол) и Оли Томпсон (Анг) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Адам Вичорек (Пол) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Оли Томпсон (Анг) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Адам Вичорек (Пол)

Адам Вичорек (Пол) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Адам Вичорек (Пол) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Адам Вичорек (Пол) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Адам Вичорек (Пол) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Адам Вичорек (Пол) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Оли Томпсон (Анг)

На сегодняшний день Оли Томпсон (Анг) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Оли Томпсон (Анг) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Оли Томпсон (Анг) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Оли Томпсон (Анг) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Адам Вичорек (Пол) — Оли Томпсон (Анг). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го сентября 2022 года

В этом поединке Адам Вичорек (Пол) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Оли Томпсон (Анг), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Адам Вичорек (Пол) является очевидным фаворитом, ведь Оли Томпсон (Анг) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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