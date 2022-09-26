Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос. Прогноз, ставки на матч(27.09.22)

Прогноз Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос (27-го сентября), ставки и коэффициенты

27-го сентября в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Бркич/Эскобар , а противостоять в этом поединке будет Вега Эрнандес/Матос.



Теннисное противостояние Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 27-го сентября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 14:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Бркич/Эскобар является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 27-го сентября откроет его противостояние Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вега Эрнандес/Матос может гордиться семью победами, а вот Бркич/Эскобар имеет только пять выигранных встреч.

Бркич/Эскобар

В этом сезоне Бркич/Эскобар демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бркич/Эскобар снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бркич/Эскобар является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бркич/Эскобар не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бркич/Эскобар еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Вега Эрнандес/Матос

На этом турнире Вега Эрнандес/Матос играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вега Эрнандес/Матос все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вега Эрнандес/Матос не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вега Эрнандес/Матос уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вега Эрнандес/Матос на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вега Эрнандес/Матос пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос впервые будут встречаться между собой. Если Бркич/Эскобар уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Вега Эрнандес/Матос пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бркич/Эскобар демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бркич/Эскобар – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос. Прогноз, ставки на матч(27.09.22)

Бркич/Эскобар

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бркич/Эскобар выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бркич/Эскобар всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бркич/Эскобар уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бркич/Эскобар занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бркич/Эскобар больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бркич/Эскобар имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Вега Эрнандес/Матос

Выступать в зале Вега Эрнандес/Матос не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Вега Эрнандес/Матос старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Вега Эрнандес/Матос принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Вега Эрнандес/Матос демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Вега Эрнандес/Матос даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Вега Эрнандес/Матос хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос: порядок побьёт класс

Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бркич/Эскобар имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Вега Эрнандес/Матос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бркич/Эскобар. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Вега Эрнандес/Матос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бркич/Эскобар довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Вега Эрнандес/Матос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бркич/Эскобар.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бркич/Эскобар — Вега Эрнандес/Матос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бркич/Эскобар и Вега Эрнандес/Матос.



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