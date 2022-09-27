Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: снова ждем результативной игры

Прогноз Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (27 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова 27-го сентября

27-го сентября в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Вакеро/Марино Идальго , а противостоять в этом поединке будет Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



В 21:30 по Москве Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 27-го сентября. Единственный раз Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Вакеро/Марино Идальго сейчас считается фаворитом.



Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 27-го сентября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:30 по МСК.

Вакеро/Марино Идальго

На данный момент Вакеро/Марино Идальго является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Вакеро/Марино Идальго поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Вакеро/Марино Идальго пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Вакеро/Марино Идальго слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Вакеро/Марино Идальго будет более тщательно готовиться к поединку.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

На этом турнире Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (27-го сентября), ставки и коэффициенты

Вакеро/Марино Идальго

К данному турниру Вакеро/Марино Идальго подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Вакеро/Марино Идальго находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Вакеро/Марино Идальго не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Вакеро/Марино Идальго старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Вакеро/Марино Идальго демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

Несмотря на свой молодой возраст, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Вакеро/Марино Идальго имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Вакеро/Марино Идальго превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Вакеро/Марино Идальго гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вакеро/Марино Идальго — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Вакеро/Марино Идальго и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



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