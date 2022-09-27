Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс (28 сентября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс 28-го сентября 2022 года

28-го сентября 2022 года в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мария Фернанда Мартинес Эрнандес , а противостоять в этом поединке будет Бриттани Колленс.



Теннисное противостояние Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 28-го сентября 2022 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 17:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Мария Фернанда Мартинес Эрнандес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 17:00 по Москве Мария Фернанда Мартинес Эрнандес выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бриттани Колленс. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 28-го сентября 2022 года. Мария Фернанда Мартинес Эрнандес не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Мария Фернанда Мартинес Эрнандес

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Мария Фернанда Мартинес Эрнандес находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Мария Фернанда Мартинес Эрнандес является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Мария Фернанда Мартинес Эрнандес умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Мария Фернанда Мартинес Эрнандес обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Мария Фернанда Мартинес Эрнандес может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бриттани Колленс

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бриттани Колленсв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бриттани Колленс играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бриттани Колленс держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бриттани Колленс демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бриттани Колленс находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс (28-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Мария Фернанда Мартинес Эрнандес

К данному турниру Мария Фернанда Мартинес Эрнандес подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Мария Фернанда Мартинес Эрнандес находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Мария Фернанда Мартинес Эрнандес не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Мария Фернанда Мартинес Эрнандес старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Мария Фернанда Мартинес Эрнандес демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бриттани Колленс

Несмотря на свой молодой возраст, Бриттани Колленс демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бриттани Колленс уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бриттани Колленс станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бриттани Колленс, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бриттани Колленс умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бриттани Колленс имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мария Фернанда Мартинес Эрнандес, и Бриттани Колленс неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Мария Фернанда Мартинес Эрнандес имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бриттани Колленс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Мария Фернанда Мартинес Эрнандес превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бриттани Колленс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Мария Фернанда Мартинес Эрнандес гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мария Фернанда Мартинес Эрнандес — Бриттани Колленс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мария Фернанда Мартинес Эрнандес и Бриттани Колленс проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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