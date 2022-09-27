Прогноз СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос (29-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Бразилии (29.09.22)

29-го сентября 2022 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Бразилии, в котором на своей площадке местный клуб СЕСИ-СП Франка примет соперника по национальному первенству Сао Жозе дос Кампос.



Несмотря на то, что баскетбольный матч СЕСИ-СП Франка – Сао Жозе дос Кампос запланирован только на 29-го сентября 2022 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 01:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сао Жозе дос Кампос. Данный поединок будет сыгран 29-го сентября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сао Жозе дос Кампос лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

СЕСИ-СП Франка

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу СЕСИ-СП Франка придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Сао Жозе дос Кампос

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сао Жозе дос Кампос травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос, который организаторы собираются провести 29-го сентября 2022 года. По московскому времени начало данной игры будет в 01:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка.



СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос (29-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

СЕСИ-СП Франка

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК СЕСИ-СП Франка сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба СЕСИ-СП Франка бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сао Жозе дос Кампос

В прошлом матче баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Сао Жозе дос Кампос находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29-го сентября 2022 года, и в его рамках состоится поединок СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 01:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба СЕСИ-СП Франка подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба СЕСИ-СП Франка и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба СЕСИ-СП Франка еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Сао Жозе дос Кампос показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ СЕСИ-СП Франка — Сао Жозе дос Кампос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб СЕСИ-СП Франка лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба СЕСИ-СП Франка гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба СЕСИ-СП Франка все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Сао Жозе дос Кампос испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Сао Жозе дос Кампос хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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