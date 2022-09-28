Прогноз Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери (29-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери. Прогноз, ставки на матч. WTA (29.09.22)

29-го сентября 2022 года в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Барнетт/Николлз , а противостоять в этом поединке будет Михаликова/Эйкери.



В 14:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 29-го сентября 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери:

29-го сентября 2022 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 14:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Михаликова/Эйкери, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Михаликова/Эйкери выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Барнетт/Николлз

В этом сезоне Барнетт/Николлз показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Барнетт/Николлз играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Барнетт/Николлз умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Барнетт/Николлз и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Барнетт/Николлз будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Барнетт/Николлз чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Михаликова/Эйкери

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Михаликова/Эйкери имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Михаликова/Эйкери демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Михаликова/Эйкери не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Михаликова/Эйкери не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

WTA, Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери

Длительное время Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери (29-го сентября 2022 года), ставки и коэффициенты

Барнетт/Николлз

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Барнетт/Николлз, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Барнетт/Николлз уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Барнетт/Николлз старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Барнетт/Николлз, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Барнетт/Николлз не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Барнетт/Николлз все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Барнетт/Николлз точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Михаликова/Эйкери

В этом сезоне Михаликова/Эйкери не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Михаликова/Эйкери сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Михаликова/Эйкери допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Михаликова/Эйкери допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Михаликова/Эйкери демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери: соперники не будут долго запрягать

Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Барнетт/Николлз имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Михаликова/Эйкери хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Барнетт/Николлз. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Михаликова/Эйкери умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Барнетт/Николлз довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Михаликова/Эйкери вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Барнетт/Николлз.

СЕГОДНЯ МАТЧ Барнетт/Николлз — Михаликова/Эйкери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Барнетт/Николлз и Михаликова/Эйкери проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-601085-demetris-azoides-chad-kissell-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-28-09-22/