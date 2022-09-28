Прогноз на бой Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад) 30-го сентября 2022 года

«Евгений Шакуров (Рос)» – «Ибодов Жамолиддин (Тад)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30 сентября состоится интересный поединок Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 20:00 по московскому времени Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30 сентября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Евгений Шакуров (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад):

победа Евгений Шакуров (Рос) – 0, ничья – 0, победа Ибодов Жамолиддин (Тад) – 0

Прогноз на матч Евгений Шакуров (Рос) – Ибодов Жамолиддин (Тад) Кикбоксинг, титульный бой, 30 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Евгений Шакуров (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Ибодов Жамолиддин (Тад), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Евгений Шакуров (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Евгений Шакуров (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Евгений Шакуров (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Евгений Шакуров (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Евгений Шакуров (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Евгений Шакуров (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Евгений Шакуров (Рос) может и не устоять на ногах.

Ибодов Жамолиддин (Тад) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Ибодов Жамолиддин (Тад) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Ибодов Жамолиддин (Тад) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Ибодов Жамолиддин (Тад) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Ибодов Жамолиддин (Тад) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Евгений Шакуров (Рос) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Евгений Шакуров (Рос) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Евгений Шакуров (Рос) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Евгений Шакуров (Рос) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Евгений Шакуров (Рос) валится с ног. К тому же, Евгений Шакуров (Рос) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Евгений Шакуров (Рос) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Ибодов Жамолиддин (Тад) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Ибодов Жамолиддин (Тад) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Ибодов Жамолиддин (Тад) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Ибодов Жамолиддин (Тад) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Евгений Шакуров (Рос) – Ибодов Жамолиддин (Тад) 30.09.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Ибодов Жамолиддин (Тад) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Евгений Шакуров (Рос)

Так как Евгений Шакуров (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Евгений Шакуров (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Евгений Шакуров (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Евгений Шакуров (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Ибодов Жамолиддин (Тад)

На данный момент Ибодов Жамолиддин (Тад) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Ибодов Жамолиддин (Тад) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Ибодов Жамолиддин (Тад) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Ибодов Жамолиддин (Тад) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Ибодов Жамолиддин (Тад) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 30 сентября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Евгений Шакуров (Рос) — Ибодов Жамолиддин (Тад) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Евгений Шакуров (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Евгений Шакуров (Рос) и Ибодов Жамолиддин (Тад), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Евгений Шакуров (Рос) выиграет бой.

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