Прогноз на бой Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех) 30-го сентября 2022 года

«Петар Милас (Хор)» – «Павел Соур (Чех)». 30.09.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 30 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех). На ринге его участники появятся в 22:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Петар Милас (Хор) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 30 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех). По Москве начало данного поединка будет в 22:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех):

победа Петар Милас (Хор) – 1.02, ничья – 28, победа Павел Соур (Чех) – 17

Прогноз на матч Петар Милас (Хор) – Павел Соур (Чех) Бои, титульный бой, 30 сентября :

Ставки по коэффициенту 1.02 окажутся выигрышными, если Петар Милас (Хор) станет победителем боя. Если выиграет Павел Соур (Чех), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 17.

История личных встреч

В свои 32 года Петар Милас (Хор) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Петар Милас (Хор) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Петар Милас (Хор) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Петар Милас (Хор) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Петар Милас (Хор) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Павел Соур (Чех) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Павел Соур (Чех) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Павел Соур (Чех) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Павел Соур (Чех) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Павел Соур (Чех) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Петар Милас (Хор) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Петар Милас (Хор) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Петар Милас (Хор) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Петар Милас (Хор) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Петар Милас (Хор) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Петар Милас (Хор) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Павел Соур (Чех) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Павел Соур (Чех) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Павел Соур (Чех) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Павел Соур (Чех) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Павел Соур (Чех) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Петар Милас (Хор) – Павел Соур (Чех) 30.09.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Петар Милас (Хор) и Павел Соур (Чех) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Петар Милас (Хор) и Павел Соур (Чех) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Петар Милас (Хор) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Павел Соур (Чех) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Петар Милас (Хор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Павел Соур (Чех) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Петар Милас (Хор)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Петар Милас (Хор) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Петар Милас (Хор) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Петар Милас (Хор) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Петар Милас (Хор) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Павел Соур (Чех)

Прошлый бой Павел Соур (Чех) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Павел Соур (Чех) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Павел Соур (Чех) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Павел Соур (Чех) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Петар Милас (Хор) — Павел Соур (Чех). Прогноз и ставки на матч. Бои 30 сентября

В настоящее время Петар Милас (Хор) и Павел Соур (Чех) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Петар Милас (Хор) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Петар Милас (Хор) и Павел Соур (Чех), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Петар Милас (Хор) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat3-783498-prognoz-danielde-stefano-leecao-29-go-sentyabrya-2022-goda-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-601417-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-loureyroheide-bertrandoyos-franko-30-09-22/