Прогноз на бой Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос) 01-го октября 2022 года

«Мартин Нгуен (Авс)» – «Илья Фрейманов (Рос)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Мартин Нгуен (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 05:00 по московскому времени Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 01-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мартин Нгуен (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос):

победа Мартин Нгуен (Авс) – 0, ничья – 0, победа Илья Фрейманов (Рос) – 0

Прогноз на матч Мартин Нгуен (Авс) – Илья Фрейманов (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го октября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мартин Нгуен (Авс) станет победителем боя. Если выиграет Илья Фрейманов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Мартин Нгуен (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Мартин Нгуен (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Мартин Нгуен (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Мартин Нгуен (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Мартин Нгуен (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Илья Фрейманов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Илья Фрейманов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Илья Фрейманов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Илья Фрейманов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Илья Фрейманов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Мартин Нгуен (Авс) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Мартин Нгуен (Авс) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Мартин Нгуен (Авс) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Мартин Нгуен (Авс) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Мартин Нгуен (Авс) валится с ног. К тому же, Мартин Нгуен (Авс) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Мартин Нгуен (Авс) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Илья Фрейманов (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Илья Фрейманов (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Илья Фрейманов (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Илья Фрейманов (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Илья Фрейманов (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Илья Фрейманов (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Илья Фрейманов (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мартин Нгуен (Авс) – Илья Фрейманов (Рос) 01.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Мартин Нгуен (Авс) и Илья Фрейманов (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Мартин Нгуен (Авс) выиграет бой.

На чемпионский бой Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Илья Фрейманов (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Мартин Нгуен (Авс)

В своей профессиональной карьере Мартин Нгуен (Авс) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Мартин Нгуен (Авс) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Мартин Нгуен (Авс) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Мартин Нгуен (Авс) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Мартин Нгуен (Авс) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Илья Фрейманов (Рос)

Последний раз Илья Фрейманов (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Илья Фрейманов (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Илья Фрейманов (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Илья Фрейманов (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Илья Фрейманов (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Илья Фрейманов (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го октября

На титульный бой Мартин Нгуен (Авс) — Илья Фрейманов (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Мартин Нгуен (Авс) легко справится с таким соперником, как Илья Фрейманов (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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