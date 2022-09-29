Прогноз на бой Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур) 01.10.2022

«Супербон Сингха Мавин (Таи)» – «Тайфун Озкан (Тур)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур) на 01-го октября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Супербон Сингха Мавин (Таи) и Тайфун Озкан (Тур) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 06:40.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур) пройдет 01-го октября 2022 года, и можно не сомневаться, что в 06:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Супербон Сингха Мавин (Таи) имеет две победы нокаутом, а Тайфун Озкан (Тур) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур):

победа Супербон Сингха Мавин (Таи) – 0, ничья – 0, победа Тайфун Озкан (Тур) – 0

Прогноз на матч Супербон Сингха Мавин (Таи) – Тайфун Озкан (Тур) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Супербон Сингха Мавин (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Тайфун Озкан (Тур) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Супербон Сингха Мавин (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Супербон Сингха Мавин (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Супербон Сингха Мавин (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Супербон Сингха Мавин (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Супербон Сингха Мавин (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Тайфун Озкан (Тур) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Тайфун Озкан (Тур) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Тайфун Озкан (Тур) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Тайфун Озкан (Тур) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Тайфун Озкан (Тур) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Супербон Сингха Мавин (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Супербон Сингха Мавин (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Супербон Сингха Мавин (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Супербон Сингха Мавин (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Супербон Сингха Мавин (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Супербон Сингха Мавин (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Тайфун Озкан (Тур) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тайфун Озкан (Тур) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тайфун Озкан (Тур) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тайфун Озкан (Тур) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тайфун Озкан (Тур) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тайфун Озкан (Тур) должен задуматься о своей обороне.

Супербон Сингха Мавин (Таи) – Тайфун Озкан (Тур) 01.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Супербон Сингха Мавин (Таи) и Тайфун Озкан (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Супербон Сингха Мавин (Таи) и Тайфун Озкан (Тур) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Супербон Сингха Мавин (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Тайфун Озкан (Тур) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Супербон Сингха Мавин (Таи) сейчас находится на пике формы, так что Тайфун Озкан (Тур) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Супербон Сингха Мавин (Таи).

Спортивные прогнозисты считают, что Супербон Сингха Мавин (Таи) в данный момент сильнее, нежели Тайфун Озкан (Тур), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Супербон Сингха Мавин (Таи)

Свою самую выдающуюся победу Супербон Сингха Мавин (Таи) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Супербон Сингха Мавин (Таи) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Супербон Сингха Мавин (Таи) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Супербон Сингха Мавин (Таи) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Супербон Сингха Мавин (Таи) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Тайфун Озкан (Тур)

Уже несколько лет Тайфун Озкан (Тур) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Тайфун Озкан (Тур) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Тайфун Озкан (Тур) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го октября 2022 года

В этом поединке Супербон Сингха Мавин (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Тайфун Озкан (Тур), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Супербон Сингха Мавин (Таи) — Тайфун Озкан (Тур) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Тайфун Озкан (Тур) выиграет нокаутом.

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