Прогноз Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис (30 сентября), ставки и коэффициенты

Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (30.09.22)

30-го сентября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Хуан Мануэль Церундоло , а противостоять в этом поединке будет Факундо Баньис.



30-го сентября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 17:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Хуан Мануэль Церундоло имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30-го сентября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Факундо Баньис. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 17:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Хуан Мануэль Церундоло имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Хуан Мануэль Церундоло

На данный момент Хуан Мануэль Церундоло является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Хуан Мануэль Церундоло поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Хуан Мануэль Церундоло пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Хуан Мануэль Церундоло слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Хуан Мануэль Церундоло будет более тщательно готовиться к поединку.



Факундо Баньис

На этом турнире Факундо Баньис играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Факундо Баньис все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Факундо Баньис не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Факундо Баньис уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Факундо Баньис на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Факундо Баньис пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис впервые будут встречаться между собой. Если Хуан Мануэль Церундоло уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Факундо Баньис пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Хуан Мануэль Церундоло демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Хуан Мануэль Церундоло – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (30.09.22)

Хуан Мануэль Церундоло

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Хуан Мануэль Церундоло выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Хуан Мануэль Церундоло всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Хуан Мануэль Церундоло уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Хуан Мануэль Церундоло занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Хуан Мануэль Церундоло больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Хуан Мануэль Церундоло имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Факундо Баньис

Несмотря на свой молодой возраст, Факундо Баньис демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Факундо Баньис уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Факундо Баньис станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Факундо Баньис, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Факундо Баньис умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Факундо Баньис имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Хуан Мануэль Церундоло, и Факундо Баньис неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Хуан Мануэль Церундоло сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Факундо Баньис имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Хуан Мануэль Церундоло – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Мануэль Церундоло — Факундо Баньис. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Хуан Мануэль Церундоло и Факундо Баньис.



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