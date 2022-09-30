Прогноз на бой Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР) 01.10.2022

«Бекман Сойлыбаев (Каз)» – «Сифосету Мвула (ЮАР)». 01.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР) на 01-го октября, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Бекман Сойлыбаев (Каз) и Сифосету Мвула (ЮАР) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 22:00.

Сейчас Бекман Сойлыбаев (Каз) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01-го октября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Сифосету Мвула (ЮАР), так что вряд ли в 22:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР):

победа Бекман Сойлыбаев (Каз) – 0, ничья – 0, победа Сифосету Мвула (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Бекман Сойлыбаев (Каз) – Сифосету Мвула (ЮАР) Бои, титульный бой, 01-го октября :

Так как Бекман Сойлыбаев (Каз) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Сифосету Мвула (ЮАР) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Бекман Сойлыбаев (Каз) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Бекман Сойлыбаев (Каз) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Бекман Сойлыбаев (Каз) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Бекман Сойлыбаев (Каз) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Бекман Сойлыбаев (Каз) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Бекман Сойлыбаев (Каз) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Бекман Сойлыбаев (Каз) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сифосету Мвула (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сифосету Мвула (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сифосету Мвула (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сифосету Мвула (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сифосету Мвула (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Бекман Сойлыбаев (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бекман Сойлыбаев (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бекман Сойлыбаев (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бекман Сойлыбаев (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Сифосету Мвула (ЮАР) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Сифосету Мвула (ЮАР) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Сифосету Мвула (ЮАР) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Сифосету Мвула (ЮАР) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Сифосету Мвула (ЮАР) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Сифосету Мвула (ЮАР) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Сифосету Мвула (ЮАР) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бекман Сойлыбаев (Каз) – Сифосету Мвула (ЮАР) 01.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Бекман Сойлыбаев (Каз) и Сифосету Мвула (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Бекман Сойлыбаев (Каз) и Сифосету Мвула (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Бекман Сойлыбаев (Каз) и Сифосету Мвула (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Бекман Сойлыбаев (Каз) и Сифосету Мвула (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Бекман Сойлыбаев (Каз) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сифосету Мвула (ЮАР) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Бекман Сойлыбаев (Каз)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Бекман Сойлыбаев (Каз) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Бекман Сойлыбаев (Каз) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Бекман Сойлыбаев (Каз) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Бекман Сойлыбаев (Каз) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Сифосету Мвула (ЮАР)

Сейчас Сифосету Мвула (ЮАР) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сифосету Мвула (ЮАР) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сифосету Мвула (ЮАР) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сифосету Мвула (ЮАР) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сифосету Мвула (ЮАР) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 01-го октября

Несмотря на то, что Бекман Сойлыбаев (Каз) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сифосету Мвула (ЮАР) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Бекман Сойлыбаев (Каз) — Сифосету Мвула (ЮАР) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Бекман Сойлыбаев (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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