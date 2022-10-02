Прогноз на бой Энтони Питерсон (США) — Рауль Кирино (США) 02.10.2022

«Энтони Питерсон (США)» – «Рауль Кирино (США)». 02.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Энтони Питерсон (США) проведет 02.10.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рауль Кирино (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Энтони Питерсон (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02.10.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рауль Кирино (США), так что вряд ли в 01:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энтони Питерсон (США) — Рауль Кирино (США):

победа Энтони Питерсон (США) – 1.02, ничья – 42, победа Рауль Кирино (США) – 14

Прогноз на матч Энтони Питерсон (США) – Рауль Кирино (США) Бои, титульный бой, 02.10.2022 :

Из-за того, что все ставят на то, что Энтони Питерсон (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.02. А котировка на то, что Рауль Кирино (США) будет сильнее повысилась до 14.

История личных встреч

Энтони Питерсон (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Энтони Питерсон (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Энтони Питерсон (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Энтони Питерсон (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Энтони Питерсон (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Энтони Питерсон (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Энтони Питерсон (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Рауль Кирино (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Рауль Кирино (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Рауль Кирино (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Рауль Кирино (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Рауль Кирино (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Энтони Питерсон (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Энтони Питерсон (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Энтони Питерсон (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Энтони Питерсон (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Рауль Кирино (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рауль Кирино (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рауль Кирино (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рауль Кирино (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Энтони Питерсон (США) – Рауль Кирино (США) 02.10.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Энтони Питерсон (США) и Рауль Кирино (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Энтони Питерсон (США) и Рауль Кирино (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Энтони Питерсон (США) и Рауль Кирино (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Энтони Питерсон (США) и Рауль Кирино (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Энтони Питерсон (США) и Рауль Кирино (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Энтони Питерсон (США) — Рауль Кирино (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Рауль Кирино (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Энтони Питерсон (США)

В своей профессиональной карьере Энтони Питерсон (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Энтони Питерсон (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Энтони Питерсон (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Энтони Питерсон (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Энтони Питерсон (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Рауль Кирино (США)

Рауль Кирино (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Рауль Кирино (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Рауль Кирино (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Рауль Кирино (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Рауль Кирино (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Энтони Питерсон (США) — Рауль Кирино (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 02.10.2022

Спортивные эксперты считают, что Энтони Питерсон (США) сейчас намного сильнее, чем Рауль Кирино (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Энтони Питерсон (США) — Рауль Кирино (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Энтони Питерсон (США) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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