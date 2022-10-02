Прогноз на бой Любомир Пинчук (Укр) — Джоэл Шойгрин (США) 02-го октября

«Любомир Пинчук (Укр)» – «Джоэл Шойгрин (США)». 02.10.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Любомир Пинчук (Укр) — Джоэл Шойгрин (США) на 02.10.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 05:00.

В 05:00 по московскому времени Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 02.10.2022, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Любомир Пинчук (Укр).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Любомир Пинчук (Укр) — Джоэл Шойгрин (США):

победа Любомир Пинчук (Укр) – 1.36, ничья – 17, победа Джоэл Шойгрин (США) – 3.54

Прогноз на матч Любомир Пинчук (Укр) – Джоэл Шойгрин (США) Бои, титульный бой, 02.10.2022 :

По коэффициенту 1.36 ставить на то, что выиграет Любомир Пинчук (Укр) не очень выгодно, а вот Джоэл Шойгрин (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.54.

История личных встреч

Любомир Пинчук (Укр) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Любомир Пинчук (Укр) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Любомир Пинчук (Укр) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Любомир Пинчук (Укр) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Любомир Пинчук (Укр) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Любомир Пинчук (Укр) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Любомир Пинчук (Укр) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Джоэл Шойгрин (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Джоэл Шойгрин (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Джоэл Шойгрин (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Джоэл Шойгрин (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Джоэл Шойгрин (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Любомир Пинчук (Укр) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Любомир Пинчук (Укр) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Любомир Пинчук (Укр) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Любомир Пинчук (Укр) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Любомир Пинчук (Укр) валится с ног. К тому же, Любомир Пинчук (Укр) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Любомир Пинчук (Укр) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Джоэл Шойгрин (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джоэл Шойгрин (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джоэл Шойгрин (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джоэл Шойгрин (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Любомир Пинчук (Укр) – Джоэл Шойгрин (США) 02.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Любомир Пинчук (Укр) и Джоэл Шойгрин (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Любомир Пинчук (Укр) — Джоэл Шойгрин (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джоэл Шойгрин (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Любомир Пинчук (Укр)

Свою самую выдающуюся победу Любомир Пинчук (Укр) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Любомир Пинчук (Укр) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Любомир Пинчук (Укр) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Любомир Пинчук (Укр) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Любомир Пинчук (Укр) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джоэл Шойгрин (США)

Сейчас Джоэл Шойгрин (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Джоэл Шойгрин (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Джоэл Шойгрин (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Джоэл Шойгрин (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Джоэл Шойгрин (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Любомир Пинчук (Укр) — Джоэл Шойгрин (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 02.10.2022

Так как Любомир Пинчук (Укр) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джоэл Шойгрин (США).

Статистика и личные встречи

В этом бою Любомир Пинчук (Укр) является очевидным фаворитом, ведь Джоэл Шойгрин (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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