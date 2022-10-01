Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Прогноз Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера (01-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера (01-го октября), ставки и коэффициенты

01-го октября в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Оливия Тьяндрамулия , а противостоять в этом поединке будет Марина Бассольс Рибера.



Теннисное противостояние Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера пройдет 01-го октября, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:00 по московскому времени. Хотя Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Марина Бассольс Рибера.



Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 01-го октября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 15:00 по Москве, пока не начался поединок. Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Оливия Тьяндрамулия

Этот турнир Оливия Тьяндрамулия проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Оливия Тьяндрамулия может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Оливия Тьяндрамулия однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Оливия Тьяндрамулия имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Оливия Тьяндрамулия левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Оливия Тьяндрамулия хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Марина Бассольс Рибера

Марина Бассольс Рибера имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Марина Бассольс Рибера уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Марина Бассольс Рибера умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Марина Бассольс Рибера обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Марина Бассольс Рибера проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (01.10.22)

Оливия Тьяндрамулия

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Оливия Тьяндрамулия выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Оливия Тьяндрамулия всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Оливия Тьяндрамулия уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Оливия Тьяндрамулия занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Оливия Тьяндрамулия больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Оливия Тьяндрамулия имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Марина Бассольс Рибера

Несмотря на свой молодой возраст, Марина Бассольс Рибера демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Марина Бассольс Рибера уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Марина Бассольс Рибера станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Марина Бассольс Рибера, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Марина Бассольс Рибера умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Марина Бассольс Рибера имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Оливия Тьяндрамулия — Марина Бассольс Рибера. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Оливия Тьяндрамулия и Марина Бассольс Рибера. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Оливия Тьяндрамулия и для Марина Бассольс Рибера, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-602185-grigoriy-lomakin-altug-chelikbilek-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-atp-01-10-22/