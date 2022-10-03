Прогноз Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда (03 октября), ставки и коэффициенты

Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (03.10.22)

03.10.2022 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Рибеиро/Ровери Сидней , а противостоять в этом поединке будет Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 03.10.2022. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 03.10.2022 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 16:00 по МСК.

Рибеиро/Ровери Сидней

В этом сезоне Рибеиро/Ровери Сидней демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Рибеиро/Ровери Сидней снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Рибеиро/Ровери Сидней является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Рибеиро/Ровери Сидней не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Рибеиро/Ровери Сидней еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда

На этом турнире Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда 03.10.2022

Рибеиро/Ровери Сидней

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Рибеиро/Ровери Сидней проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Рибеиро/Ровери Сидней в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Рибеиро/Ровери Сидней больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Рибеиро/Ровери Сидней уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда

Этот сезон Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рибеиро/Ровери Сидней — Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Рибеиро/Ровери Сидней и Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Рибеиро/Ровери Сидней и для Мелихени Родригес Альвес/Пусинелли Де Алмейда, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-576952-prognoz-na-match-evseevlomakin-dodigkraychek-ot-eksperta-03-10-22/