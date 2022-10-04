Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прогноз Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (05.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс 05-го октября 2022 года

05-го октября 2022 года в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Мапуа Кардиналс примет соперника по национальному первенству Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс.



Главный тренер баскетбольного клуба Мапуа Кардиналс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05-го октября 2022 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Игра, которая начнется в 07:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. Данный поединок будет сыгран 05-го октября 2022 года, а по московскому времени его начало состоится в 07:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Мапуа Кардиналс

В этом сезоне баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Мапуа Кардиналс нет более травмированных игроков основы.



Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Филиппины, Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

Баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 05-го октября 2022 года. На этот раз соперником хозяев будет Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, так что в 07:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс (05-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Мапуа Кардиналс

В этом сезоне баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс, который должен пройти 05-го октября 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мапуа Кардиналс — Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мапуа Кардиналс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мапуа Кардиналс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мапуа Кардиналс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Колледж Санкт-Бенилдо Блэйзерс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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