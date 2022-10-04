Прогноз Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио (04-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио. Прогноз, ставки на матч (04.10.22)

04 октября в 22:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ариас/Перес-Кортес , а противостоять в этом поединке будет Занотти/Понтолио.



Судья теннисного матча Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио должен дать знак о старте игры в 22:45 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04 октября, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ариас/Перес-Кортес имеет четыре победы, то Занотти/Понтолио может похвастаться лишь двумя победами.



Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио запланирован организаторами турнира на 04 октября, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:45 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Ариас/Перес-Кортес имеет три победы при одном поражении.

Ариас/Перес-Кортес

В этом сезоне Ариас/Перес-Кортес показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Ариас/Перес-Кортес играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Ариас/Перес-Кортес умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Ариас/Перес-Кортес и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Ариас/Перес-Кортес будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Ариас/Перес-Кортес чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Занотти/Понтолио

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Занотти/Понтолио на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Занотти/Понтолио демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Занотти/Понтолио имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Занотти/Понтолио намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Занотти/Понтолио не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Занотти/Понтолио будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Занотти/Понтолио и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Занотти/Понтолио умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.10.22)

Ариас/Перес-Кортес

В этом сезоне Ариас/Перес-Кортес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ариас/Перес-Кортес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ариас/Перес-Кортес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ариас/Перес-Кортес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ариас/Перес-Кортес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Занотти/Понтолио

Этот сезон Занотти/Понтолио проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Занотти/Понтолио снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Занотти/Понтолио слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Занотти/Понтолио допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио: в ожидании «эйсов»

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ариас/Перес-Кортес — Занотти/Понтолио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ариас/Перес-Кортес и Занотти/Понтолио проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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