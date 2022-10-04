Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне. Прогноз, ставки на матч(05.10.22)

Прогноз Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне (05-го октября), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне 05-го октября

05-го октября в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кусенкова/Масленкова , а противостоять в этом поединке будет Джиордано/Монтелеоне.



Так как теннисный поединок Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне пройдет уже 05-го октября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 12:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Кусенкова/Масленкова на тот момент намного сильнее, нежели Джиордано/Монтелеоне.



Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 05-го октября встречаются Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне. Начало поединка запланировано на 12:00 по МСК. Кусенкова/Масленкова является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Кусенкова/Масленкова

В этом сезоне Кусенкова/Масленкова имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Кусенкова/Масленкова может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Кусенкова/Масленкова еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Джиордано/Монтелеоне

На этом турнире Джиордано/Монтелеоне играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Джиордано/Монтелеоне все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Джиордано/Монтелеоне не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Джиордано/Монтелеоне уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Джиордано/Монтелеоне на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Джиордано/Монтелеоне пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне впервые будут встречаться между собой. Если Кусенкова/Масленкова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Джиордано/Монтелеоне пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Кусенкова/Масленкова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Кусенкова/Масленкова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне. Прогноз, ставки на матч(05.10.22)

Кусенкова/Масленкова

Несмотря на внушительный возраст, Кусенкова/Масленкова демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кусенкова/Масленкова гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кусенкова/Масленкова обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кусенкова/Масленкова снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кусенкова/Масленкова может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Джиордано/Монтелеоне

Джиордано/Монтелеоне лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Джиордано/Монтелеоне играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Джиордано/Монтелеоне начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Джиордано/Монтелеоне выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Джиордано/Монтелеоне сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кусенкова/Масленкова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Джиордано/Монтелеоне в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кусенкова/Масленкова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Джиордано/Монтелеоне сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кусенкова/Масленкова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кусенкова/Масленкова — Джиордано/Монтелеоне. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Кусенкова/Масленкова и Джиордано/Монтелеоне сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Кусенкова/Масленкова, и Джиордано/Монтелеоне будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-604080-prognoz-na-match-malahit-pro-zhen-sapfir-pro-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-05-10-22/