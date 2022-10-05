Прогноз Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен) (05 октября), ставки и коэффициенты

Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч (05.10.22)

05.10.2022 в 18:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Мира до 23 лет 3×3, в котором на своей площадке местный клуб Египет 3×3 23 (жен) примет соперника по национальному первенству Франция 3×3 23 (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Египет 3×3 23 (жен) – Франция 3×3 23 (жен), запланированный на 05.10.2022. Баскетболисты появятся на площадке в 18:35 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Франция 3×3 23 (жен). Данный поединок будет сыгран 05.10.2022, а по московскому времени его начало состоится в 18:35. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Франция 3×3 23 (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Египет 3×3 23 (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Египет 3×3 23 (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Франция 3×3 23 (жен)

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Франция 3×3 23 (жен) сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Кубок Мира до 23 лет 3×3, Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен), запланированного на 05.10.2022. На площадке игроки обеих команд появятся в 18:35 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Египет 3×3 23 (жен) и Франция 3×3 23 (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Египет 3×3 23 (жен).



Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен). Прогноз, ставки на матч(05.10.22)

Египет 3×3 23 (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Египет 3×3 23 (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Египет 3×3 23 (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Франция 3×3 23 (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен), который должен пройти 05.10.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:35 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен): хозяева должны брать три очка

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Египет 3×3 23 (жен) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Египет 3×3 23 (жен) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Франция 3×3 23 (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Франция 3×3 23 (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Египет 3×3 23 (жен) — Франция 3×3 23 (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Египет 3×3 23 (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Египет 3×3 23 (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Египет 3×3 23 (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Франция 3×3 23 (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Франция 3×3 23 (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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