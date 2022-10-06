Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.10.22)

Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) (06.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) 06.10.2022

06.10.2022 в 14:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) примет соперника по национальному первенству Торонто Рэпторс (Lalkoff).



В 14:10 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) – Торонто Рэпторс (Lalkoff), где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 06.10.2022, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff).



Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 06.10.2022 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 14:10 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker), одержав семь побед.

Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker)

Сейчас баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Торонто Рэпторс (Lalkoff)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) травмированы только игроки глубокого резерва.

Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff), несмотря на то, что он должен пройти только 06.10.2022. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 14:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.10.22)

Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Торонто Рэпторс (Lalkoff)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06.10.2022, и в его рамках состоится поединок Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 14:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) — Торонто Рэпторс (Lalkoff). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (yangrainmaker) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Торонто Рэпторс (Lalkoff) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Торонто Рэпторс (Lalkoff) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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