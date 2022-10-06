Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс (07 октября), ставки и коэффициенты

Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс (07.10.2022), ставки и коэффициенты

07.10.2022 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс примет соперника по национальному первенству Арельяно Юниверсити Чифс.



В последней встрече баскетбольных клубов Сан Беда Колледж Ред Лайонс и Арельяно Юниверсити Чифс сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 07.10.2022 попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 07:00 по МСК.



Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс намерены 07.10.2022 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Арельяно Юниверсити Чифс. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 07:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Сан Беда Колледж Ред Лайонс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Сан Беда Колледж Ред Лайонс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Арельяно Юниверсити Чифс

Прогресс баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

Филиппины, Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс

Главный тренер баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс пообещал, что 07.10.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 07:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Арельяно Юниверсити Чифс. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс 07.10.2022

Сан Беда Колледж Ред Лайонс

Сейчас баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сан Беда Колледж Ред Лайонс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Арельяно Юниверсити Чифс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 07.10.2022, и в его рамках состоится поединок Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 07:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс: хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Сан Беда Колледж Ред Лайонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Арельяно Юниверсити Чифс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан Беда Колледж Ред Лайонс — Арельяно Юниверсити Чифс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Сан Беда Колледж Ред Лайонс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Сан Беда Колледж Ред Лайонс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Арельяно Юниверсити Чифс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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