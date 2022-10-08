Прогноз на бой Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор) 08.10.2022

«Элли Вагман (США)» – «Селине Хага (Нор)». 08.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го октября 2022 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор). На ринге его участники появятся в 02:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Элли Вагман (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 02:00 по московскому времени Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го октября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Элли Вагман (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор):

победа Элли Вагман (США) – 0, ничья – 0, победа Селине Хага (Нор) – 0

Прогноз на матч Элли Вагман (США) – Селине Хага (Нор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Элли Вагман (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Селине Хага (Нор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Элли Вагман (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Элли Вагман (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Элли Вагман (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Элли Вагман (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Элли Вагман (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Элли Вагман (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Элли Вагман (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Селине Хага (Нор) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Селине Хага (Нор) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Селине Хага (Нор) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Селине Хага (Нор) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Селине Хага (Нор) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Элли Вагман (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Элли Вагман (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Элли Вагман (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Элли Вагман (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Селине Хага (Нор) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Селине Хага (Нор) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Селине Хага (Нор) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Селине Хага (Нор) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Селине Хага (Нор), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Элли Вагман (США) – Селине Хага (Нор) 08.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Элли Вагман (США) и Селине Хага (Нор), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Селине Хага (Нор) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Элли Вагман (США)

Элли Вагман (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Элли Вагман (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Элли Вагман (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Элли Вагман (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Элли Вагман (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Селине Хага (Нор)

В своей карьере Селине Хага (Нор) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Селине Хага (Нор) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Селине Хага (Нор) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Селине Хага (Нор) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08-го октября 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор) собираются ставить на то, что сильнее будет Элли Вагман (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Элли Вагман (США) — Селине Хага (Нор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Селине Хага (Нор) выиграет нокаутом.

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