Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер (07.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер 07-го октября

07-го октября в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бертуччиоли/Далла Валле , а противостоять в этом поединке будет Либьетис/Стоддер.



Так как Бертуччиоли/Далла Валле в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Либьетис/Стоддер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 07-го октября. Но, доказать обратное Бертуччиоли/Далла Валле все же сможет в 15:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 07-го октября осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 15:30 по МСК.

Бертуччиоли/Далла Валле

В этом сезоне Бертуччиоли/Далла Валле демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бертуччиоли/Далла Валле снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бертуччиоли/Далла Валле является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бертуччиоли/Далла Валле не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бертуччиоли/Далла Валле еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Либьетис/Стоддер

Нынешняя форма, которую демонстрирует Либьетис/Стоддер еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Либьетис/Стоддер постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Либьетис/Стоддер пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Либьетис/Стоддер не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Либьетис/Стоддер не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Бертуччиоли/Далла Валле» — «Либьетис/Стоддер»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер (07-го октября), ставки и коэффициенты

Бертуччиоли/Далла Валле

К данному турниру Бертуччиоли/Далла Валле подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бертуччиоли/Далла Валле находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бертуччиоли/Далла Валле не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бертуччиоли/Далла Валле старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бертуччиоли/Далла Валле демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Либьетис/Стоддер

Несмотря на свой молодой возраст, Либьетис/Стоддер демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Либьетис/Стоддер уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Либьетис/Стоддер станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Либьетис/Стоддер, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Либьетис/Стоддер умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Либьетис/Стоддер имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Либьетис/Стоддер относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Либьетис/Стоддер проводит второй или третий матч. А вот Бертуччиоли/Далла Валле как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бертуччиоли/Далла Валле, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бертуччиоли/Далла Валле без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бертуччиоли/Далла Валле вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бертуччиоли/Далла Валле — Либьетис/Стоддер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бертуччиоли/Далла Валле и Либьетис/Стоддер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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