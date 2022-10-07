Прогноз на бой Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил) 09.10.2022

«Фернандо Даниэль Мартинес (Арг)» – «Джервин Анкаджас (Фил)». 09.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 03:00 по московскому времени Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09 октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Фернандо Даниэль Мартинес (Арг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил):

победа Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) – 0, ничья – 0, победа Джервин Анкаджас (Фил) – 0

Прогноз на матч Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) – Джервин Анкаджас (Фил) Бои, титульный бой, 09 октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Джервин Анкаджас (Фил) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джервин Анкаджас (Фил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джервин Анкаджас (Фил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джервин Анкаджас (Фил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джервин Анкаджас (Фил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джервин Анкаджас (Фил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Джервин Анкаджас (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джервин Анкаджас (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джервин Анкаджас (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джервин Анкаджас (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джервин Анкаджас (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) – Джервин Анкаджас (Фил) 09.10.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и Джервин Анкаджас (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джервин Анкаджас (Фил).

Фернандо Даниэль Мартинес (Арг)

Хотя Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Джервин Анкаджас (Фил)

На сегодняшний день Джервин Анкаджас (Фил) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джервин Анкаджас (Фил) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джервин Анкаджас (Фил) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джервин Анкаджас (Фил) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 октября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) — Джервин Анкаджас (Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Фернандо Даниэль Мартинес (Арг) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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