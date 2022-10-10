Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. Прогноз, ставки на матч(11.10.22)

Прогноз Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс (11.10.2022), ставки и коэффициенты

Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс (11-го октября 2022 года), ставки и коэффициенты

11-го октября 2022 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Филиппины, в котором на своей площадке местный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс примет соперника по национальному первенству Пампанга Гиант Лантернс.



Баскетбольный поединок Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс – Пампанга Гиант Лантернс пройдет в рамках престижного турнира 11-го октября 2022 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 16:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс.



Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поединок между баскетбольными клубами Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс и Пампанга Гиант Лантернс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 11-го октября 2022 года. Ее начало будет в 16:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Пампанга Гиант Лантернс

Уже три недели баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пампанга Гиант Лантернс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

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Вплоть до 11-го октября 2022 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. А так как начало встречи в 16:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. Прогноз, ставки на матч(11.10.22)

Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пампанга Гиант Лантернс

Два года назад баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 11-го октября 2022 года, и в его рамках состоится поединок Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 16:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс: хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пампанга Гиант Лантернс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс — Пампанга Гиант Лантернс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Валенсуэла ХУР Хомес Реалту Инс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пампанга Гиант Лантернс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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