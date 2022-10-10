Прогноз Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина (11-го октября), ставки и коэффициенты

Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.10.22)

11 октября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Леонард/Ракотомалала , а противостоять в этом поединке будет Авдеева/Бахмуткина.



В 16:00 по Москве Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 11 октября. Единственный раз Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Леонард/Ракотомалала сейчас считается фаворитом.



Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Леонард/Ракотомалала выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Авдеева/Бахмуткина. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 11 октября. Леонард/Ракотомалала не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Леонард/Ракотомалала

В этом сезоне Леонард/Ракотомалала показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Леонард/Ракотомалала играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Леонард/Ракотомалала умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Леонард/Ракотомалала и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Леонард/Ракотомалала будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Леонард/Ракотомалала чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Авдеева/Бахмуткина

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Авдеева/Бахмуткина в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Авдеева/Бахмуткина уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Авдеева/Бахмуткина уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Авдеева/Бахмуткина обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина впервые будут встречаться между собой. Если Леонард/Ракотомалала уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Авдеева/Бахмуткина пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Леонард/Ракотомалала демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Леонард/Ракотомалала – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (11.10.22)

Леонард/Ракотомалала

К данному турниру Леонард/Ракотомалала подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Леонард/Ракотомалала находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Леонард/Ракотомалала не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Леонард/Ракотомалала старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Леонард/Ракотомалала демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Авдеева/Бахмуткина

Авдеева/Бахмуткина лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Авдеева/Бахмуткина играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Авдеева/Бахмуткина начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Авдеева/Бахмуткина выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Авдеева/Бахмуткина сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина: погода помешает показать хороший теннис

Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Леонард/Ракотомалала имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Авдеева/Бахмуткина хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Леонард/Ракотомалала. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Авдеева/Бахмуткина умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Леонард/Ракотомалала довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Авдеева/Бахмуткина вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Леонард/Ракотомалала.

СЕГОДНЯ МАТЧ Леонард/Ракотомалала — Авдеева/Бахмуткина. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Леонард/Ракотомалала и Авдеева/Бахмуткина сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Леонард/Ракотомалала, и Авдеева/Бахмуткина будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-606629-klivlend-kavalers-lic-los-andzheles-klippers-adza-prognoz-specialista-na-match-10-10-22/