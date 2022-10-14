Прогноз на бой Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос) 14 октября

«Сабит Жусупов (Каз)» – «Владимир Егоян (Рос)». 14.10.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сабит Жусупов (Каз) проведет 14-го октября 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Владимир Егоян (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:45 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 14-го октября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 21:45, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос):

победа Сабит Жусупов (Каз) – 0, ничья – 0, победа Владимир Егоян (Рос) – 0

Прогноз на матч Сабит Жусупов (Каз) – Владимир Егоян (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 14-го октября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Сабит Жусупов (Каз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Владимир Егоян (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сабит Жусупов (Каз) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сабит Жусупов (Каз) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сабит Жусупов (Каз) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сабит Жусупов (Каз) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сабит Жусупов (Каз) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Владимир Егоян (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Владимир Егоян (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Владимир Егоян (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Владимир Егоян (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Владимир Егоян (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Сабит Жусупов (Каз) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Сабит Жусупов (Каз) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Сабит Жусупов (Каз) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Сабит Жусупов (Каз) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Сабит Жусупов (Каз) валится с ног. К тому же, Сабит Жусупов (Каз) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Сабит Жусупов (Каз) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Владимир Егоян (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Владимир Егоян (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Владимир Егоян (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Владимир Егоян (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Сабит Жусупов (Каз) – Владимир Егоян (Рос) 14.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Сабит Жусупов (Каз) и Владимир Егоян (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Сабит Жусупов (Каз) и Владимир Егоян (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сабит Жусупов (Каз) и Владимир Егоян (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сабит Жусупов (Каз) и Владимир Егоян (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сабит Жусупов (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Сабит Жусупов (Каз) в данный момент сильнее, нежели Владимир Егоян (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сабит Жусупов (Каз)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Сабит Жусупов (Каз) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Сабит Жусупов (Каз) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Сабит Жусупов (Каз) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Сабит Жусупов (Каз) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Владимир Егоян (Рос)

Владимир Егоян (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Владимир Егоян (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Владимир Егоян (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Владимир Егоян (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Владимир Егоян (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 14-го октября 2022 года

Так как Сабит Жусупов (Каз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Владимир Егоян (Рос).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сабит Жусупов (Каз) — Владимир Егоян (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Владимир Егоян (Рос) выиграет нокаутом.

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