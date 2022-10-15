Прогноз на бой Муин Гафуров (Тад) — Диего Силва (Бра) 15-го октября 2022 года

«Муин Гафуров (Тад)» – «Диего Силва (Бра)». 15.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 15.10.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Муин Гафуров (Тад) — Диего Силва (Бра). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Муин Гафуров (Тад) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 15.10.2022 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Муин Гафуров (Тад) — Диего Силва (Бра). Это будет продолжаться вплоть до 05:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муин Гафуров (Тад) — Диего Силва (Бра):

победа Муин Гафуров (Тад) – 0, ничья – 0, победа Диего Силва (Бра) – 0

Прогноз на матч Муин Гафуров (Тад) – Диего Силва (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15.10.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Муин Гафуров (Тад) не очень выгодно, а вот Диего Силва (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Муин Гафуров (Тад) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Муин Гафуров (Тад) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Муин Гафуров (Тад) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Муин Гафуров (Тад) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Муин Гафуров (Тад) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Диего Силва (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Диего Силва (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Диего Силва (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Диего Силва (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Диего Силва (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Муин Гафуров (Тад) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Муин Гафуров (Тад) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Муин Гафуров (Тад) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Муин Гафуров (Тад) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Муин Гафуров (Тад) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Диего Силва (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Диего Силва (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Диего Силва (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Диего Силва (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Диего Силва (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Диего Силва (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Муин Гафуров (Тад) – Диего Силва (Бра) 15.10.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Муин Гафуров (Тад) и Диего Силва (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Муин Гафуров (Тад) и Диего Силва (Бра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Муин Гафуров (Тад) и Диего Силва (Бра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Муин Гафуров (Тад) и Диего Силва (Бра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Муин Гафуров (Тад) и Диего Силва (Бра), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Муин Гафуров (Тад) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Муин Гафуров (Тад) в данный момент сильнее, нежели Диего Силва (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Муин Гафуров (Тад)

На самом деле Муин Гафуров (Тад) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Муин Гафуров (Тад) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Муин Гафуров (Тад) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Муин Гафуров (Тад) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Муин Гафуров (Тад) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Диего Силва (Бра)

В данный момент Диего Силва (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Диего Силва (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Диего Силва (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Диего Силва (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Муин Гафуров (Тад) — Диего Силва (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15.10.2022

Спортивные эксперты считают, что Муин Гафуров (Тад) сейчас намного сильнее, чем Диего Силва (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Муин Гафуров (Тад) будет намного сильнее, чем Диего Силва (Бра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://rockaluga.ru/cat4-791034-prognoz-kolodzezhovamalechkova-mordergermorderger-13-oktyabrya-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat3-607793-ergi-kirkin-allan-desham-prognoz-specialista-13-10-22/