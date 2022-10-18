Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой: ставим на двойные ошибки

Прогноз Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой (18.10.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой 18-го октября 2022 года

18-го октября 2022 года в 21:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бесерра/Каррилло , а противостоять в этом поединке будет Арсиньегас Патино/Монрой.



В 21:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 18-го октября 2022 года, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 18-го октября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:00 по МСК.

Бесерра/Каррилло

На данный момент Бесерра/Каррилло является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Бесерра/Каррилло однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Бесерра/Каррилло демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Бесерра/Каррилло хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Бесерра/Каррилло часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Арсиньегас Патино/Монрой

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Арсиньегас Патино/Монрой на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Арсиньегас Патино/Монрой демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Арсиньегас Патино/Монрой имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Арсиньегас Патино/Монрой намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Арсиньегас Патино/Монрой не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Арсиньегас Патино/Монрой будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Арсиньегас Патино/Монрой и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Арсиньегас Патино/Монрой умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой впервые будут встречаться между собой. Если Бесерра/Каррилло уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Арсиньегас Патино/Монрой пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бесерра/Каррилло демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бесерра/Каррилло – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой 18-го октября 2022 года

Бесерра/Каррилло

К данному турниру Бесерра/Каррилло подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бесерра/Каррилло находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бесерра/Каррилло не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бесерра/Каррилло старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бесерра/Каррилло демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Арсиньегас Патино/Монрой

В этом сезоне Арсиньегас Патино/Монрой не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Арсиньегас Патино/Монрой сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Арсиньегас Патино/Монрой допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Арсиньегас Патино/Монрой допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Арсиньегас Патино/Монрой демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Арсиньегас Патино/Монрой относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Арсиньегас Патино/Монрой проводит второй или третий матч. А вот Бесерра/Каррилло как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Бесерра/Каррилло, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Бесерра/Каррилло без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Бесерра/Каррилло вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бесерра/Каррилло — Арсиньегас Патино/Монрой. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бесерра/Каррилло и Арсиньегас Патино/Монрой. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бесерра/Каррилло и для Арсиньегас Патино/Монрой, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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