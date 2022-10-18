Прогноз на бой Немат Абдрашитов (Кгз) — Маркос Винисиус Коста (Бра) 19-го октября

«Немат Абдрашитов (Кгз)» – «Маркос Винисиус Коста (Бра)». 19.10.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19-го октября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Немат Абдрашитов (Кгз) — Маркос Винисиус Коста (Бра). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Немат Абдрашитов (Кгз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 18:00 по московскому времени Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19-го октября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Немат Абдрашитов (Кгз).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Немат Абдрашитов (Кгз) — Маркос Винисиус Коста (Бра):

победа Немат Абдрашитов (Кгз) – 0, ничья – 0, победа Маркос Винисиус Коста (Бра) – 0

Прогноз на матч Немат Абдрашитов (Кгз) – Маркос Винисиус Коста (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19-го октября :

Из-за того, что все ставят на то, что Немат Абдрашитов (Кгз) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Маркос Винисиус Коста (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Немат Абдрашитов (Кгз) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Немат Абдрашитов (Кгз) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Немат Абдрашитов (Кгз) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Немат Абдрашитов (Кгз) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Немат Абдрашитов (Кгз) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Маркос Винисиус Коста (Бра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Маркос Винисиус Коста (Бра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Маркос Винисиус Коста (Бра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Маркос Винисиус Коста (Бра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Маркос Винисиус Коста (Бра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Немат Абдрашитов (Кгз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Немат Абдрашитов (Кгз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Немат Абдрашитов (Кгз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Немат Абдрашитов (Кгз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Маркос Винисиус Коста (Бра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Маркос Винисиус Коста (Бра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Маркос Винисиус Коста (Бра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Маркос Винисиус Коста (Бра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Маркос Винисиус Коста (Бра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Немат Абдрашитов (Кгз) – Маркос Винисиус Коста (Бра) 19.10.22

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Немат Абдрашитов (Кгз) и Маркос Винисиус Коста (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Немат Абдрашитов (Кгз) легко справится с таким соперником, как Маркос Винисиус Коста (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Немат Абдрашитов (Кгз) — Маркос Винисиус Коста (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Маркос Винисиус Коста (Бра).

Немат Абдрашитов (Кгз)

Немат Абдрашитов (Кгз) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Немат Абдрашитов (Кгз) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Немат Абдрашитов (Кгз) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Немат Абдрашитов (Кгз) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Немат Абдрашитов (Кгз) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Маркос Винисиус Коста (Бра)

Сейчас Маркос Винисиус Коста (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Маркос Винисиус Коста (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Маркос Винисиус Коста (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Маркос Винисиус Коста (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Маркос Винисиус Коста (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Немат Абдрашитов (Кгз) — Маркос Винисиус Коста (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19-го октября

Так как Немат Абдрашитов (Кгз) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Маркос Винисиус Коста (Бра).

Статистика и личные встречи

Немат Абдрашитов (Кгз) легко справится с таким соперником, как Маркос Винисиус Коста (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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